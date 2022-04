Baerbock: Deutschland wird russische Ölimporte bis Jahresende komplett einstellen

Während die russische Militäroperation in der Ukraine weiterläuft, hat Außenministerin Baerbock angekündigt, dass Deutschland bis Ende des Jahres alle russischen Ölimporte einstellen wird. Anders sieht es bei den Gasimporten aus.

Quelle: AP © Darko Vojinovic

Deutschland wird seine Ölimporte aus Russland bis zum Ende dieses Jahres komplett einstellen, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch laut Reuters. "Deshalb sage ich hier klar und deutlich: Ja, auch Deutschland steigt komplett aus den russischen Energieimporten aus", erklärte die Außenministerin nach einem Treffen mit ihren baltischen Amtskollegen. Baerbock ergänzte: "Wir werden bis zum Sommer das Öl halbieren und bis Ende des Jahres bei null sein, und dann wird Gas folgen, in einem gemeinsamen europäischen Fahrplan, denn unser gemeinsamer Ausstieg, der vollständige Ausstieg mit der Europäischen Union, ist unsere gemeinsame Stärke." Lawrow: Neuer Zahlungsmechanismus für Gaslieferungen schafft Garantien Europas größte Volkswirtschaft hat in letzter Zeit ihre Bemühungen verstärkt, die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern. Statistiken zufolge entfielen Anfang April 25 Prozent der deutschen Importe auf russisches Öl, während es vor dem Beginn der Moskauer Militäroperation in der Ukraine noch 35 Prozent waren. Ein Stopp der Gasimporte ist für Deutschland, das im ersten Quartal 40 Prozent der Lieferungen aus Russland bezog, noch schwieriger. Einige europäische Länder haben einen vollständigen Stopp der russischen Energieimporte gefordert. In diesem Monat hat die EU ein Verbot für russische Kohle beschlossen, konnte sich aber nicht auf ein Öl- und Gasembargo einigen. Russland liefert rund 40 Prozent des EU-Erdgases und deckt etwa ein Drittel des Ölbedarfs der EU. Mehr zum Thema - Habeck warnt eindringlich vor Importstopp von russischem Gas

