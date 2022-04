Ehrenmal in Treptow erneut geschändet – Russische Botschaft protestiert

Es ist der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage, und wieder wurde das sowjetische Ehrenmal in Treptow beschmiert. Die russische Botschaft weist die deutschen Behörden auf ihre Verpflichtungen hin; sie bittet aber auch um Mithilfe bei der Erfassung solcher Schändungen.

© Russische Botschaft Berlin

In der Nacht vom 17. auf den 18. April wurde das sowjetische Ehrenmal in Treptow ein weiteres Mal geschändet. Das Ehrenmal ist nicht nur Denkmal, sondern auch Grabstätte. Die russische Botschaft hat ihre Empörung darüber mitgeteilt. "An das Auswärtige Amt ist eine Protestnote ergangen, in der wir fordern, die Schändungsfolgen zu beseitigen, die Umstände der Schändung zu ermitteln, Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben erneut verlangt, dass die deutschen Behörden erschöpfende Maßnahmen ergreifen, um weitere derartige Vorfälle gemäß dem russisch-deutschen Kriegsgräberabkommen vom 16. Dezember 1992 zu verhindern." Das ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass das Ehrenmal in Treptow attackiert wurde. Ukrainisches Parlament begrüßt Schändung des Treptower Ehrenfriedhofs Ähnliches geschieht zurzeit an vielen anderen Orten, an denen an die sowjetischen Befreier erinnert wird oder an denen sich Kriegsgräber der Roten Armee befinden. Im Vorlauf zu den Feiern zum Tag des Sieges am 9. Mai sind vermutlich noch weitere Akte von Vandalismus zu erwarten; vor allem, da selbst das ukrainische Parlament den Respekt vor den Toten vermissen lässt und den letzten Angriff begrüßte. Die russische Botschaft bleibt, sicher auch eingedenk dieser Tatsache, nicht bei einer Aufforderung an die deutschen Behörden stehen, sondern wendet sich auch an die Öffentlichkeit. "Wir bitten alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, die Zeugen von Schändungen sowjetischer Kriegsgräber und Gedenkstätten werden, umgehend die Russische Botschaft in Deutschland (per E-Mail an sos@russische-botschaft.de) sowie die russischen Generalkonsulate mit der Angabe von Ort und Zeit über die Vorfälle zu informieren." Mehr zum Thema - "Tod allen Russen" –Sowjetisches Ehrendenkmal in Berlin geschändet Die erste umfassende Schändung erfolgte (trotz polizeilicher Bewachung) in der Nacht vom 6. auf den 7. April. Unter anderem mit Slogans wie "Tod allen Russen":https://t.co/VqXJC6JUmE — F.W. (@FWarweg) April 18, 2022

