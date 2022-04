Donbass: Gestern. Heute. Morgen.

In einer aufrüttelnden Dokumentation schildert RT DE die dramatischen Ereignisse auf dem Maidan, in und um das Gewerkschaftshaus in Odessa 2014 und den bis heute andauernden, vom Westen finanzierten Bürgerkrieg in der Ostukraine, der so viel Leid über die dort lebenden Menschen gebracht hat.