Bundesfamilienministerin Anne Spiegel tritt zurück

In einem Statement aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Familienministerium hieß es am Montagnachmittag:

Vierwöchiger Urlaub wird zum Verhängnis

Mit einem emotionalen Statement am späten Sonntagabend hatte Spiegel sich für ihren Fehler entschuldigen wollen, wirkte dabei aber deutlich überfordert.

Spiegel hatte um Entschuldigung für ihr Verhalten als rheinland-pfälzische Landes-Umweltministerin während der Flutkatastrophe 2021 gebeten – aber noch keinen Rücktritt vom Amt angekündigt. Sie hatte vergangene Woche gegenüber der Bild mitgeteilt, auch während eines vierwöchigen Urlaubs an Regierungssitzungen teilgenommen zu haben, gestand aber am Sonntagabend ein, dass dies nicht stimme.

In ihrer öffentlichen Erklärung vom Sonntag gab die Grünen-Politikerin als Grund für ihren damaligen Urlaub – nur zehn Tage nach der verheerenden Flut – vor allem familiäre Gründe an. Sie sagte:

"Das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren und dass wir in Urlaub gefahren sind. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung."