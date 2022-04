Bundestag stimmt über Corona-Impfpflicht ab – Eckdaten des Gesetzentwurfs

Die der Welt vorliegende Entwurfsfassung dokumentiert alle wesentlichen Pläne der Ampel-Regierung hinsichtlich geplanter Modifizierungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSg) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045). Die letzte Änderung gemäß Paragraf 3 des IfSg erfolgte am 18. März 2022. Die folgenden Auszüge des Papiers entsprechen den geplanten, über die Abstimmung im Deutschen Bundestag am 7. April anvisierten wesentlichen Änderungen vom 6. April 2022. Zur Änderung der Inhaltsübersicht heißt es:

"In der Angabe zu § 13 (Weitere Formen der epidemiologischen Überwachung; Verordnungsermächtigung) wird nach dem Wort 'Überwachung' ein Komma und werden die Wörter 'Impf- und Immunitätsregister' eingefügt."

Des Weiteren wird in den Paragrafen 20a bis 20c (Immunitätsnachweis gegen COVID-19, Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2) ergänzend eingefügt:

Sollte es zu einem Mehrheitsbeschluss kommen, wird es unter Paragraf 20f künftig heißen: "§ 20f Befristung; Ermächtigung des Bundestages zur Verlängerung; Evaluierung". Unter Abschnitt 10 des IfSg "Vollzug des Gesetzes und zuständige Behörden" werden die Paragrafen 54a und 54b ergänzt: "§ 54c Zwangsmittel". Paragraf 13 des IfSg wird nach Absatz 5 um folgenden Gesetzestext (5 a) ergänzt:

"Für Zwecke der Dokumentation und Überwachung des Impf- und Immunissierungsstatus nach diesem Gesetz in Bezug auf Personen, die sich gewöhnlich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten sowie für Zwecke der Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen wird im elektronischen Melde- und Informationssystem nach § 14 bis zum 31. Dezember 2023 ein Register über durchgeführte Schutzimpfungen gegen bestimmte übertragbare Krankheiten, die vorliegende Immunität gegen bestimmte übertragbare Krankheiten, vorliegende Kontraindikationen in Bezug auf bestimmte übertragbare Krankheiten und durchgeführte individuelle ärztliche Beratungen zu Schutzimpfungen gegen bestimmte übertragbare Krankheiten eingerichtet."