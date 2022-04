Lehrerverbände befürchten Masken-Konflikte an Schulen

Am Sonntag sind in fast allen Bundesländern die meisten Corona-Beschränkungen gefallen. Die Maskenpflicht gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und medizinischen sowie Pflegeeinrichtungen. Lehrerverbände und Gewerkschaften befürchten an den Schulen Konflikte um das "freiwillige" Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.