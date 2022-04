Leipzig: Mindestens 2.000 Menschen demonstrieren für "Freiheit und Frieden"

In Leipzig haben am Samstag mehr als 2.000 Demonstranten friedlich gegen die geplante Impfpflicht und die Kriegsvorbereitungen der deutschen Bundesregierung demonstriert. Die Gegendemonstranten von "Leipzig nimmt Platz" waren diesmal deutlich in der Minderheit.