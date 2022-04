87-mal gegen Corona geimpft? Mann aus Magdeburg bricht offenbar alle Rekorde

Vermutlich, um illegal Impfzertifikate im Internet zu verkaufen, ließ sich ein 61-Jähriger offenbar 87-mal in verschiedenen Impfzentren in Sachsen und Sachsen-Anhalt impfen. Gegen den "Heavy User" wird nun ermittelt – unklar ist, wie es dem Mann gesundheitlich geht.

Ist das ein Weltrekord? Ein 61-jähriger Mann aus Magdeburg hat sich laut einem Bericht seit Juli 2021 87-mal gegen Corona impfen lassen. Das berichtete am Freitag zuerst die Freie Presse aus Chemnitz.

An einigen Tagen soll der Mann zu unterschiedlichen Tageszeiten bis zu drei Impfungen in verschiedenen Impfzentren in Sachsen erhalten haben. Vermutet wird, dass er zu jeder Impfung einen neuen Blanko-Impfpass mitbrachte. Diese soll er anschließend im Internet verkauft haben.

Einem Mitarbeiter im Impfzentrum Dresden fiel der Mann dem Bericht zufolge zuerst auf – nachdem er bereits mehrmals zur Impfung ins Zentrum gekommen und dadurch auffällig geworden war. Anschließend warnte das Deutsche Rote Kreuz vor dem "Heavy User". Im Impfzentrum in Eilenburg bei Leipzig riefen die Angestellten schließlich die Polizei, und der Mann wurde festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Unklar ist, in welchem gesundheitlichem Zustand sich der Mann nach all den Impfungen befindet.

