Bis Mai: Länder wollen schärfere Corona-Regeln nochmals verlängern

Spätestens am 2. April sollten bundesweit fast alle Corona-Regeln wegfallen. Nach dem Beschluss des neuen Infektionsschutzgesetzes am 20 März galt das Datum als Übergangsfrist. Doch nun soll dies wohl nicht mehr gelten. Laut Medienberichten wollen Länder die Maßnahmen verlängern.

Die deutschen Bundesländer wollen die aktuellen schärferen Corona-Regeln noch einmal verlängern, bis voraussichtlich Anfang Mai. Das geht nach einem Bericht des Business Insider aus einem Beschlussvorschlag der Länder für die Gesundheitsministerkonferenz am Montagnachmittag hervor.

Nach geltender Rechtslage sollen spätestens am 2. April bundesweit fast alle Corona-Regeln wegfallen. Nach dem Beschluss des neuen Infektionsschutzgesetzes am 20. März galt das Datum als Übergangsfrist.

Doch nun sollen dem Medienbericht zufolge etwa die Maskenpflicht in Innenräumen, die so genannten 2G- oder 3G-Regelungen in Restaurants und Bars sowie Teilnehmer-Obergrenzen bei Veranstaltungen nochmals bis mindestens Mai gelten. Zur Begründung für die Verlängerung heißt es demnach in dem Voschlag:

"Gerade mit Blick auf die derzeitige Infektionslage benötigen die Länder robuste Befugnisse für die erforderlichen Schutzmaßnahmen."

Mehr Informationen in Kürze.