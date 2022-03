Stimmen der Wahlverlierer im Saarland: "Ganz, ganz bitterer Abend"

Der ganz große Gewinner bei der Landtagswahl am Sonntag ist die SPD und die designierte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Dramatisch sind dagegen die Abstürze der CDU und der Linken. Die AfD will zukünftig als "Korrektiv" in Saarbrücken auftreten.