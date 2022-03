Abwesenheit im Bundestag: Immer mehr Abgeordnete trotz Impfung in Quarantäne

In den letzten Tagen häufen sich die Mitteilungen betroffener Politiker und Politikerinnen, die über ihre jeweiligen Social-Media-Kanäle den Followern mitteilen, dass sie aufgrund eines positiven Corona-Bescheids bei der wichtigen Debatte um eine mögliche Impfpflicht in Deutschland am 17. März im Bundestag in Berlin nicht anwesend sein können. Mehrheitlich erfolgt die Zusatzinformation, dass alle Betroffenen im Status eines/einer mehrfach Geimpften sind.

So ließ die aktuelle Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am 14. März wissen: "Jetzt hat Corona auch mich erwischt. Für die kommenden Tage bleibe ich in Isolation und kann leider keine Termine wahrnehmen." Moralische Unterstützung erfolgte durch die Linken-Abgeordnete Anke Domscheit-Berg, die nebenbei ergänzte, dass auch sie aktuell betroffen sei, um zusätzlich zu bestätigen: "Ja, zum Glück bin ich geimpft, ich werde wohl nur ein paar Tage krank sein und fertig."

Von Herzen gute Besserung! 💐ich hab gerade zum 2. Mal Corona u liege völlig flach. Meine Rede zur Impfpflicht ab 18 kann ich nun leider nicht halten. Hoffentlich kommt die Impfpflicht, das IfSG ist leider ein völlig falsches Signal. — 🔴anke domscheit-berg (@anked) March 14, 2022

Vize-Bundestagspräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) ist ebenfalls wegen Corona aktuell krankgeschrieben. Am 15. März informierte der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki in einem Facebook-Beitrag über sein positives Testergebnis: "Jetzt habe auch ich mich mit Corona infiziert", um den Status quo mit der Feststellung zu kommentieren:

"Ich bin geboostert und trotzdem infektiös. Das zeigt, dass die staatlich verordnete Pflicht zur Impfung völlig sinnlos ist."

Hendrik Wüst, CDU Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, informierte am Dienstag dieser Woche:

Aufgrund meines positiven Corona-Tests arbeite ich nun aus der Isolation. Am letzten Tag meiner Israel-Reise nehme ich digital am Programm teil. Nordrhein-Westfalen und Israel sind enge Partner – wir haben noch viel gemeinsam vor. #NRWIsraelpic.twitter.com/n2VeDuETaF — Hendrik Wüst (@HendrikWuest) March 15, 2022

Der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens, Karl-Josef Laumann, wurde laut Informationen des WDR ebenfalls diese Woche positiv auf Corona getestet. Am gestrigen Mittwoch meldete sich einer der vehementesten Verfechter der verpflichtenden Impfpflicht ab 18 Jahren, der Grünen-Politiker Janosch Dahmen (Sprecher der AG Gesundheit), für diese Woche krank:

Die #Inzidenz liegt auf Rekordniveau und nun hat's mich auch erwischt. Auch die Symptome einer Omikron-Infektion (Fieber etc.) sollte man lieber vermeiden. Die Pandemie und die daraus folgenden Gefahren für unsere Gesundheit sind nicht vorbei. Lasst uns weiter vorsichtig bleiben! pic.twitter.com/014fBIRBCE — Janosch Dahmen (@janoschdahmen) March 16, 2022

Genesungswünsche erfolgten umgehend durch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach:

Lieber @janoschdahmen Wünsche Dir gute Besserung und volle Genesung. Niemand will sich ausdenken, was jetzt die Katastrophe wäre, wenn es noch keine Impfstoffe gäbe oder Omikron die erste Variante gewesen wäre. https://t.co/3ZdBi84bPK — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 16, 2022

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) informierte ebenfalls am 16. März darüber, dass es ihn "jetzt auch erwischt" hätte: "Ein positiver PCR Test hat meine Befürchtung bestätigt." Zuvor erfolgten Anfang März Meldungen zu positiven Corona-Testergebnissen von der SPD-Politikerin Anke Rehlinger und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen). Der 73-jährige Politiker ist dreimal geimpft. Am 2. März informierte das Ärzteblatt darüber, dass sich Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit dem Coronavirus infiziert hatte. Er wird mit den Worten zitiert: "Ich bin sehr froh, dass ich geboostert bin."

Im Januar vermeldete die Politikerin Ricarda Lang, kurz vor der wichtigen Wahl zur Parteivorsitzenden der Grünen, dass sie Corona-Positiv getestet wurde. Sie ließ über Twitter wissen:

"Zum Glück bin ich dreifach geimpft, mir geht es gut, und ich verspüre keine Symptome."

Und zum Glück bin ich dreifach geimpft, mir geht es gut und ich verspüre keine Symptome. Natürlich wurden alle meine Risikokontakte benachrichtigt. — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) January 27, 2022

