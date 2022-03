Lauterbach rät Ungeimpften wieder einmal zur Impfung: "Tendenz steigt, viele Tote"

Ungeimpfte sollten sich jetzt "dringend impfen lassen". Das schreibt Karl Lauterbach angesichts der hohen Corona-Zahlen auf Twitter. Kritiker verweisen darauf, dass ausgerechnet im maßnahmen-affinen Deutschland die Zahlen höher seien als in den freizügigeren Nachbarländern.

Angesichts der im internationalen Vergleich momentan hohen Corona-Fallzahlen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ungeimpften Menschen wieder einmal eindringlich zur Impfung geraten. Unter Verweis auf Daten der Weltgesundheitsorganisation schrieb der studierte Gesundheitsökonom am Sonntag auf Twitter:

"Deutschland hat jetzt höchste Corona Inzidenz in Europa. Tendenz steigt, viele Tote. Ungeimpfte sollten sich dringend impfen lassen. Geimpfte sind jetzt oft unvorsichtig. Sie wissen, dass sie sich infizieren können, aber meist nicht schwer erkranken. Ungeimpfte jetzt schutzlos."

Lauterbach hatte in den vergangenen Tagen mehrfach vor womöglich steigenden Todeszahlen gewarnt, wohingegen sein Ministerium in einem Schreiben an die Kassenärztliche Bundesvereinigung mitteilte, dass die Lage auf den Intensivstationen derzeit stabil und eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr zu erwarten sei.

Die Kommentare unter Lauterbachs Tweet fielen erwartungsgemäß kontrovers aus. Während einige Nutzer umgehend schärfere staatliche Maßnahmen forderten, verwiesen andere darauf, dass Deutschland trotz des Festhaltens am strengeren Corona-Regime höhere Zahlen aufweise als Nachbarländer, die die Einschränkungen bereits ganz abgeschafft haben.

