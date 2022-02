Medienbericht: Angela Merkel in Supermarkt beklaut

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist offenbar beim Einkauf bestohlen worden. Das meldete die Bild.

Beim Einkauf sei ihr das Portemonnaie gestohlen worden. Merkel ist bekannt dafür, dass sie oft selbst einkaufen geht. Der Diebstahl soll sich nach Informationen der Zeitung am Donnerstag ereignet haben. Merkels Geldbeutel habe sich in einer Tasche befunden, die an einer Tasche am Einkaufswagen hing. Während sie einen Moment nicht aufmerksam war, soll ihr ihre Geldbörse geklaut worden sein.

Dabei war ihr Leibwächter anwesend. Dieser soll den Diebstahl auch nicht bemerkt haben. Die Polizei erklärte lediglich, dass am Donnerstag um 11.40 Uhr einer 67-jährigen Frau in einem Supermarkt das Portemonnaie geklaut worden sei. Sie habe nicht sofort die Polizei vor Ort gerufen, sondern sei zum Berliner Polizeiabschnitt 53 gegangen, der sich in der Friedrichstraße befindet, und habe dort Anzeige erstattet. Merkels Pressestelle selbst bestätigte den Vorfall nicht.

Mehr zum Thema – Merkels Abschiedstournee – globalistischer Kuchen statt deutsche Kartoffeln