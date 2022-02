Demonstration vor russischer Botschaft in Berlin

In Berlin haben rund 600 Menschen vor der russischen Botschaft gegen das Vorgehen Russlands in der Ukraine-Krise demonstriert. Unter den Teilnehmern waren neben der SPD-Chefin Saskia Esken auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke).

War gerade vor der russischen Botschaft, um gegen Invasion in #Ukraine zu protestieren. Ein paar 100 Leute, v.a. ukrainische Community.Obwohl fast alle Parteien aufgerufen hatten, waren v.a. Abgeordnete von #Linke zu sehen. Danke an @UlrichSchneider für die Initiative. pic.twitter.com/8a0GEarxsT — Raul Zelik (@RaulZelik) February 22, 2022

Unter den Teilnehmern waren neben der SPD-Chefin Saskia Esken auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke). Lederer schrieb auf Twitter, es tue gut, mit so vielen vor der Botschaft zu protestieren: "Gegen die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, gegen Aggression und Eskalation." Zunächst waren zwei Demonstrationen mit insgesamt 150 Teilnehmern angemeldet.

Es tut gut, mit so vielen vor der Russischen Botschaft zu protestieren. Gegen die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, gegen Aggression und Eskalation. pic.twitter.com/ULrocR8cAq — Klaus Lederer (@klauslederer) February 22, 2022

