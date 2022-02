Duden rät von Verwendung des Wortes "Jude" ab – Zentralrat der Juden reagiert empört

Der deutsche Duden empfiehlt, auf die Ausdrücke "Jüdin" oder "Jude" zu verzichten. Stattdessen solle "jüdischer Mensch", "jüdischer Mitbürger" oder "Mensch jüdischen Glaubens" gesagt werden.

In einem "besonderen Hinweis" heißt es:

"Gelegentlich wird die Bezeichnung Jude, Jüdin wegen der Erinnerung an den nationalsozialistischen Sprachgebrauch als diskriminierend empfunden. In diesen Fällen werden dann meist Formulierungen wie jüdische Menschen, jüdische Mitbürger oder Menschen jüdischen Glaubens gewählt."

Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland sah sich nun dazu veranlasst, auf Twitter zu reagieren:

Kritiker weisen darauf hin, dass die Bezeichnung "Mensch jüdischen Glaubens" der Duden-Erklärung an sich widerspricht. Denn darin wird der Begriff "Jude" wie folgt erklärt:

"Angehöriger eines semitischen Volkes, einer religiös beziehungsweise ethnisch zusammengehörenden, in fast allen Ländern der Erde vertretenen Gemeinschaft."

Das Gefühl der Diskriminierung, aus jüdischer Sicht, sei wohl eher ein Unwohlsein bei Nichtjuden, das Wort "Jude" zu benutzen. In den sozialen Medien wird das Thema heiß diskutiert. Einige sprechen vom Trend der "Cancel Culture", dem sich der Duden nun offenbar hingebe.

Twitter-Stimmen zu dem Thema:

"Es ist noch gar nicht so lange her in Deutschland, da hätten Journalisten und Verantwortliche einfach recherchiert und Betroffene direkt befragt. Anstatt sich vom vermeintlichen Zeitgeist und Cancel Culture treiben zu lassen."

"Wenn der Duden vorschlägt, nicht mehr Jude zu sagen, gibt er den Nazis noch knapp 80 Jahre nach deren Untergang eine Macht über unsere Gegenwart, die sie nicht haben dürfen."

"Der eine mag es gerne so, der andere anders. Am genauesten beschreibt es der Begriff 'Person/Mensch jüdischen Glaubens' noch am besten. Ist allerdings auch schon sehr situationsbezogen."

"Wir sollten uns hinterfragen, wenn einige bei der Aussprache des Wortes 'Jude' an eine Beleidigung denken. 'Christ' zu sagen geht ja schließlich auch problemlos über die Lippen."