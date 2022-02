Sparkassenpräsident fürchtet "Schleichende Entreicherung der Mittelschicht" und kritisiert EZB

Immer mehr prominente Akteure aus Politik und Wirtschaft fordern ein politisches Einlenken zur Bekämpfung der hohen Inflation. Nun mahnt auch Sparkassenpräsident Helmut Schleweis das Risiko an, dass "uns der höhere Preisdruck länger erhalten bleibt." Das berichtete das Handelsblatt am Mittwoch.

Die Chefvolkswirte der Sparkassen in Deutschland prognostizieren für das Jahr 2022 eine Inflationsrate von 3,2 Prozent. Für die Euro-Zone werden drei Prozent veranschlagt. Schleweis sagte am Mittwoch:

"Ein fortgesetzter höherer Preisauftrieb in Verbindung mit den niedrigen und sogar negativen Zinsen führt zu einer schleichenden 'Entreicherung' der Mittelschicht in unserem Lande [...] Ersparnisse in Geldvermögen verlieren immer weiter an Wert."