Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle erschossen

Zwei Polizisten sind am Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach den flüchtigen Tätern werde mit Hochdruck gefahndet, hieß es weiter.

Die Tat ereignete sich gegen 4:20 Uhr. Bei den Opfern handelt es sich um eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Polizisten, die sich auf einer routinemäßigen Streifenfahrt befanden. Die beiden Beamten hatten noch über Funk mitgeteilt, dass geschossen wurde. Die Polizei warnte die Bevölkerung davor, keine Personen per Anhalter mitzunehmen, und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe:

"Bei einer Verkehrskontrolle zwischen Mayweilerhof und Ulmet im Kreis Kusel sind heute Morgen eine Polizistin und ein Polizist durch Schüsse getötet worden. Zu den Tätern ist bislang nichts bekannt. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben?"

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin habe noch an der Hochschule der Polizei studiert, teilte die Gewerkschaft der Polizei am Montag mit. Die Gewerkschaft der Polizei zeigte sich "tiefbestürzt über den gewaltsamen Tod einer Kollegin und eines Kollegen" aus dem Polizeipräsidium Westpfalz geäußert. Die Landesvorsitzende Sabrina Kunz sagte am Montagmorgen in Mainz:

"Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Getöteten und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Wir durchleben gerade den realen Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten. Unser tiefes Beileid gilt den Angehörigen. Hoffentlich können die oder der Täter zeitnah festgenommen werden, damit mögliche Gefahren für die Bevölkerung abgewendet sind. Dieses skrupellose Vorgehen und die Tat machen mich fassungslos."

Die Polizei Braunschweig bekundete ihr Mitgefühl für die ermordeten Kollegen und deren Familien:

Wir sind in Gedanken bei unseren Kollegen in Rheinland-Pfalz, wo heute Nacht zwei Kollegen im Einsatz ums Leben gekommen sind. Wir trauern mit ihren Familien und allen Kollegen 🕯️*cs https://t.co/dYJVrJo56Z — Polizei Braunschweig (@Polizei_BS) January 31, 2022

Um wie viele Täter es sich handelt, ist nicht bekannt. Mindestens einer soll bewaffnet sein. Die Kreisstraße 22 im Bereich Mayweilerhof und Ulmet wurde voll gesperrt.