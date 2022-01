Franken: Totes Ehepaar gefunden – 18-jähriger Tatverdächtiger stellt sich

Ein 18-Jähriger soll ein Ehepaar in dessen Haus im bayrischen Mistelbach getötet und sich danach gestellt haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei noch unklar, in welchem Verhältnis der Tatverdächtige zu der 47-Jährigen und dem 51-Jährigen stand. Dies werde derzeit ermittelt, es sei jedoch nicht der Sohn. Motiv und Hintergründe der Tat seien noch unklar. Der Verdächtige soll am Montag vor einen Ermittlungsrichter kommen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner am Sonntag kurz nach Mitternacht Hilferufe vom Nachbaranwesen in Mistelbach (Oberfranken) gehört und den Notruf gewählt. Einsatzkräfte fanden im Keller das leblose Paar, beide wiesen Stichverletzungen auf. Ein Großaufgebot fahndete nach dem Verdächtigen, bevor er sich am Sonntagmorgen stellte. Bisher ist bekannt, dass der Tatverdächtige die Nacht bei dem Ehepaar verbrachte, weitere Details gab die Polizei nicht bekannt.

(rt/dpa)