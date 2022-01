Christian Lindner plant Corona-Steuergesetz und Neuverschuldung

Der neue Finanzminister und Vize-Kanzler Christian Lindner (FDP) hat in einem Interview für die BamS Hilfsmaßnahmen für notleidende Branchen in einem sogenannten Corona-Steuergesetz angekündigt. Lindner ist auch gegen ein neues Regierungsterminal am BER, aber nicht mehr gegen die Impfpflicht.