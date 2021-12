5.000 demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in München – Polizei verteilt 24 Strafanzeigen

Wiederholt haben mehrere tausend Menschen in der bayrischen Landeshauptstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Dabei kam es zu zahlreichen Zusammenstößen mit der Polizei. Die Beamten erteilten mehr als zwei dutzend Strafanzeigen und 1.300 Platzverweise.

Am Mittwochabend versuchten in München laut Polizeiangaben etwa 5.000 Menschen gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren, wie die Welt berichtete.

Demnach formierten sich in der Innenstadt immer wieder Gruppen mit Dutzenden Teilnehmern, die von der Polizei gestoppt wurden. Dabei kam es zu zahlreichen Zusammenstößen zwischen den Beamten und Demonstranten.

Mehrere Gruppen von Protestlern seien immer wieder aufgehalten worden. Es würden die Personalien aufgenommen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Mit Lautsprecherdurchsagen wurde den Demonstranten die Teilnahme an nicht genehmigten Versammlungen vorgeworfen und ihnen wurden Bußgeldverfahren in Aussicht gestellt. Die Stadt München hatte die Proteste vorab unter Androhung von Geldbußen in Höhe von bis zu 3.000 Euro untersagt.

München die Menschen lassen sich nicht aufhalten! pic.twitter.com/iUExztB5GQ — Maggy Linde Mitglied der Kontrollgruppe 💙 (@MaggyLinde) December 29, 2021

Die Polizei erstattete mehr als zwei Dutzend Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, gefälschter Gesundheitszeugnisse und Aufforderung zu Straftaten. Zudem zeigten die Einsatzkräfte hunderte Demonstranten wegen Ordnungswidrigkeiten an und erteilten rund 1.300 Platzverweise. Da die Behörden nach Aufrufen in Messenger-Diensten bereits mit größeren Protesten gerechnet hatten, waren mehr als 1.000 Beamte sowie ein Hubschrauber in bzw. über der bayrischen Landeshauptstadt im Einsatz.

Einige Gruppen wurden von uns angehalten und kontrolliert.Die Personen haben sich nach unserer Aufforderung nicht entfernt und handeln somit ordnungswidrig.Wir beginnen mit der Feststellung der Personalien.#muc2612 — Polizei München (@PolizeiMuenchen) December 29, 2021

Laut der Abendzeitung bedankte sich Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) am Donnerstag bei den Einsatzkräften. Sie sagte:

"Ich bin der Polizei namens der Stadt für die gestern gezeigte Präsenz und das angemessene und konsequente Verhalten sehr dankbar."

