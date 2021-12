Extra scharf gegen Demonstranten? Bautzner Polizei ermittelt gegen Kollegen

Nach einem eskalierten Corona-Protest am Montag in Bautzen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt gegen Beamte aus den eigenen Reihen. Das Verfahren sei umgehend eingeleitet worden, nachdem im Internet ein Videoausschnitt aufgetaucht war, der zwei Polizisten zeige, die Teilnehmern eines Protests in den Rücken traten, teilte die Polizei am Mittwoch mit, wie der MDR berichtet.

Nach Bekanntwerden des Videos hat die Polizeidirektion Görlitz umgehend ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes auf Körperverletzung im Amt eingeleitet. Ein solches Verhalten ist inakzeptabel. Die Umstände sollen schnellstmöglich aufgeklärt werden. *mh — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 29, 2021

Jetzt müssten Aufnahmezeit und –ort des Videos geprüft werden, um herauszufinden, welche Einheit zu diesem Zeitpunkt und dort im Einsatz gewesen wäre. ein Sprecher der Polizei Görlitz sagte dazu:

"Unabhängig von den Umständen ist so ein Verhalten natürlich inakzeptabel. Dafür stehen wir nicht, und das entspricht auch nicht den Leitlinien, mit denen wir im Einsatz arbeiten."

Am Montagabend formierte sich in Bautzen aus mehreren angemeldeten Versammlungen heraus ein nicht genehmigter Aufzug, dem sich nach Polizeiangaben 500 Teilnehmer anschlossen. Diese seien der Aufforderung, den Aufzug aufzulösen, nicht nachgekommen, sondern sollen teilweise Pyrotechnik und Flaschen auf die Beamten geworfen haben.

Es hätte daraufhin "unmittelbarer Zwang" angewendet werden müssen. Die Polizei sprach in der Nacht zum Dienstag von "einfacher körperlicher Gewalt", die angewandt worden wäre. Insgesamt wären zwölf Polizisten verletzt und zwölf Einsatzfahrzeuge beschädigt worden. Über verletzte Demonstranten wurde keine Meldung abgegeben.

