Zwei Tote bei Bremen gefunden – Mutmaßlicher Täter stellt sich

In Fischerhude bei Bremen wurden in einem Wohnhaus zwei Leichen gefunden. Zuvor waren Schüsse gemeldet worden, eine Frau wurde zudem verletzt. Der genaue Tatverlauf ist bisher unklar. Nun hat sich der mutmaßliche Täter gestellt.

Nach dem Fund zweier Leichen in Fischerhude bei Bremen hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Dies bestätigte die Polizei auf Twitter. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 64 Jahre alten Mann handeln. Wie ein Polizeisprecher erklärte, handelt es sich bei den Toten um einen 56-jährigen Mann und eine 74-jährige Frau. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt gegeben. Eine 53-jährige Frau wurde ebenfalls schwer verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Polizeiangaben zufolge soll bei dem Vorfall ebenfalls eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen sein.

Nach dem Täter war zunächst gefahndet worden, unter anderem mit einer Drohne. Der Tatverlauf ist bisher unklar. Auch, in welchem Verhältnis die Opfer zueinander standen, ist derzeit nicht bekannt. Fischerhude liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Bremen und hat rund 3.000 Einwohner. Die Polizei war dort mit zahlreichen Einsatzwagen und rund 60 Beamten bis tief in die Nacht im Einsatz. Eine Sprecherin hatte die Lage am Abend als ernst bezeichnet. Die Polizei bat darum, den Bereich weiträumig zu umfahren, um die Wege für die Einsatzkräfte freizuhalten.

