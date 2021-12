Übertragung durch die Luft? Spott für NRW-Gesundheitsminister Laumann nach Äußerung über Omikron

Wieder einmal ging eine Äußerung eines bekannten Politikers in der Corona-Krise im Netz viral: Am Montag schaffte dies ein verwirrendes Statement des NRW-Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) über die neuartige Omikron-Variante des Coronavirus.

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat wegen seiner Äußerung im WDR-Fernsehen am Montagabend viel Kritik auf Twitter geerntet, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland am Dienstag berichtet. Im WDR sagte Laumann:

"Ich habe heute noch eine Expertise aus dem Gesundheitsamt Köln bekommen, die noch ganz klar sagt: Das Neue an dieser Omikron-Variante ist, dass sie sich nicht nur über Tröpfchen überträgt, sondern dass sie auch ähnlich wie Masern sich durch die Luft überträgt."

Die kurze Sequenz verbreitete ein Twitter-Nutzer unter anderem mit den Worten: "Kneif mich mal bitte jemand." Schließlich wäre schon lange als wissenschaftliche Gewissheit bekannt, dass sich das Coronavirus über Aerosole verbreitet. Das sei beispielsweise der Hauptgrund für die Maskenpflicht.

Ich kann gar nicht so entsetzt gucken wie ich bin 😳.Aber das war ja auch der, der Maßnahmen nicht davon abhängig macht, wie sinnvoll sie sind, sondern von wie vielen, wie lauten Vertretern welcher Richtung er Mails bekommt 🙄. — ⚫🔥 Prem Jaijeet Kaur (@AndreaNPunkt) December 27, 2021

Laumanns Ministerium in Düsseldorf reagierte noch am späten Abend und stellte die Äußerung des 64-Jährigen in einen größeren Kontext:

"Minister Laumann ist selbstverständlich bewusst, dass sich das Coronavirus auch über Aerosole überträgt. Bei dem heutigen O-Ton hatte er zum einen schlicht Inhalte eines Berichts der Stadt Köln an das MAGS wiedergegeben."

Dem CDU-Politiker ginge es darum, deutlich zu machen, dass sich die Omikron-Variante offenbar viel einfacher über Aerosole übertrage als die vorherigen Varianten und damit noch infektiöser sei.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich allerdings auch schon etliche Nutzer zu dem Interviewausschnitt geäußert – teilweise fassungslos, teilweise zynisch. "Gerade gelernt. Covid ist ein Virus", schrieb einer. Eine andere Nutzerin kommentierte ähnlich konsterniert:

"Ich kann gar nicht so entsetzt gucken wie ich bin. Aber das war ja auch der, der Maßnahmen nicht davon abhängig macht, wie sinnvoll sie sind, sondern von wie vielen, wie lauten Vertretern welcher Richtung er Mails bekommt."

Wegen der Omikron-Variante waren zu Wochenbeginn in mehreren Bundesländern verschärfte Corona-Bestimmungen in Kraft getreten.

