Brandursache unbekannt: Asylunterkunft in Hamburg unbewohnbar

Großeinsatz der Feuerwehr in Hamburg. Im Stadtteil Bergedorf mussten 18 Asylsuchende in eine andere Unterkunft gebracht werden, nachdem am Montagabend ein Feuer einen Wohncontainer unbewohnbar gemacht hatte. Verletzte gab es keine, die Brandursache ist noch unklar.