Grünenpolitiker Dahmen will Impfpflicht für Beamte

Beschäftigte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen müssen ab Mitte März nachweisen, geimpft zu sein. Der Grünen-Politiker Janosch Dahmen will diese Regelung auf weitere Berufsgruppen ausweiten – in erster Linie auf Beamte.