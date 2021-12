Russische Botschaft: These der Beteiligung Russlands am "Tiergarten-Mord" ist absurd

Der Botschafter der Russischen Föderation in Berlin, Sergei Netschajew, reagiert mit einer scharfen Pressemitteilung auf Medienberichte, wonach das Landgericht Berlin staatliche Strukturen Russlands hinter dem "Tiergarten-Mord" sieht. Diese These bezeichnete der Botschafter als absurd und kündigte darauf eine baldige Reaktion Russlands an.