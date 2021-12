SPD-Parteitag tritt heute "hybrid" zusammen, um neue Parteispitze zu wählen

Der Bundesparteitag der SPD tritt "hybrid" zusammen, um eine neue Parteispitze zu bestimmen. Überraschungen sind nicht zu erwarten: Saskia Esken dürfte Parteivorsitzende bleiben. Lars Klingbeil sowie Kevin Kühnert werden in neue Posten aufrücken. So gut wie jetzt war die Stimmung in der SPD lange nicht mehr, möglicherweise noch nie.