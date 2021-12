Scholz trifft sich mit Macron und von der Leyen und telefoniert mit Biden

Die ersten Dienstreisen als deutscher Bundeskanzler führten Olaf Scholz am Freitag zu Antrittsbesuchen in Paris und Brüssel. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam das erste Telefonat von Scholz mit dem US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden zustande. Über Inhalte der Gespräche wurde bislang nur wenig bekannt.