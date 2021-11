Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Chemnitz: Polizei löst Gegendemo auf

In verschieden Orten in Sachsen und Thüringen gingen am Montag teilweise mehrere hundert Menschen gegen die wieder verschärften Corona-Maßnahmen auf die Straße: In Chemnitz wurde ein "linker" Gegenprotest durch die Polizei aufgelöst. In Freiberg sangen 700 Demonstranten das "Steigerlied".