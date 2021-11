Nach Urteil zur "Notbremse": Corona-Gipfel zwischen Merkel, Scholz und Länderchefs

Am heutigen Dienstag wollen Noch-Kanzlerin Angela Merkel, der designierte Nachfolger Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dabei wird die Bestätigung der "Bundes-Notbremse" durch das Verfassungsgericht eine wichtige Rolle spielen.