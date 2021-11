München: Mann vor S-Bahn gestoßen und überrollt – Schwere Verletzungen

Ein Mann hat in München einen anderen vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Vor dem Vorfall soll es zu einem Streit gekommen sein. Die Polizei nahm den Verdächtigen wenig später fest. Der S-Bahn-Verkehr war stundenlang gestört.

Ein 37-Jähriger ist in München am Sonntagnachmittag von einem Mann vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen und überrollt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es zuvor zu einem Streit zwischen den Männern gekommen sein.

Laut einem Bericht des Münchner Merkur musste der 37-Jährige notoperiert werden. Sein Bein sei bei dem Zusammenprall mit der S-Bahn so schwer verletzt worden, dass ihm unter anderem ein Unterschenkel amputiert werden musste.

Der Vorfall ereignete sich an der S-Bahn-Haltestelle Stachus (Karlsplatz) im Zentrum von München. Der S-Bahn-Verkehr in der bayerischen Landeshauptstadt war infolgedessen am Sonntag stundenlang erheblich gestört.

1/2 Aufgrund eines anhaltenden Notarzteinsatzes auf der Stammstrecke und der daraus resultierenden abweichenden Linienführung ist der S-Bahn-Verkehr derzeit erheblich beeinträchtigt. Es kommt im Gesamtnetz zu Verspätungen, Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden. #mvv#sbahn — S-Bahn München (@streckenagent_M) November 28, 2021

Die Polizei nahm den 41 Jahre alten Verdächtigen fest. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Er soll voraussichtlich am Montag vor einen Ermittlungsrichter kommen.

Der 41-Jährige wehrte sich nach Angaben der Polizei gegen seine Festnahme. Ob sich die beiden Männer kannten und wieso sie stritten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

(rt de/dpa)