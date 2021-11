Leipziger OB Jung: Proteste gegen Corona-Maßnahmen "unsäglich" und "antidemokratisch unterwandert"

Nach den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen am Sonnabend in Leipzig übt der Oberbürgermeister der Stadt scharfe Kritik an den Demonstranten. Diese ließen sich von Rechtsextremen unterstützen, ihre Proteste seien "Ausdruck einer egoistischen, unsolidarischen Haltung".