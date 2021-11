Lauterbach warnt vor größeren Weihnachts- und Karnevalsfeiern

Der SPD-Politiker und Talkshow-Experte Karl Lauterbach rät angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage von größeren Weihnachtsfeiern und Karnevalsfeiern ab. Wie er am Samstag der Rheinischen Post erklärte, sei dies "wahrscheinlich die letzte große Welle der Pandemie". Diese könne aber "noch sehr viele Menschenleben kosten". Deshalb sei es nötig, dass die Menschen vorsichtiger werden:

"Dazu gehört, möglichst auf betriebliche Weihnachtsfeiern in Innenräumen zu verzichten, an Weihnachten in kleineren Gruppen zu feiern und nicht zum Karneval zu gehen."