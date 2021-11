Feueralarm am BER verursacht massive Verzögerungen im Flugbetrieb

Nach einem Feueralarm kommt es am Hauptstadtflughafen BER zu erheblichen Verzögerungen für die Fluggäste. Passagiere beschrieben die Situation als "völliges Chaos". Der Sicherheitsbereich wurde unter anderem mit Sprengstoffsuchhunden abgesucht.

Ein Rauchalarm auf einer öffentlichen Toilette hat am Flughafen BER am Freitag Verspätungen im Flugbetrieb verursacht, berichtet der rbb. Wie die Pressestelle des Flughafens auf Twitter meldete, musste der Sicherheitsbereich in der Folge geräumt werden.

Achtung: Aktuell kommt es zu Verzögerungen im Flugbetrieb. Nach der Auslösung eines Brandmelders in einer öffentlichen Toilette muss der Sicherheitsbereich geräumt werden. Bereits kontrollierte Passagiere müssen erneut durch die Sicherheitskontrolle. pic.twitter.com/06oOIvFpCa — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) November 5, 2021

Eine Flughafensprecherin sagte dem rbb, dass sich nach dem Alarm im Terminal 1 alle Abflüge ins In- und Ausland verspäteten. Mehrere Hundert Fluggäste seien betroffen gewesen. Bei der Räumung des Sicherheitsbereichs hatten sich nach Flughafenangaben ankommende und abfliegende Passagiere auf dem Vorfeld gemischt.

Der Sicherheitsbereich wurde unter anderem mit Sprengstoffsuchhunden abgesucht. Gegen 14:30 Uhr wurde nach Angaben der Bundespolizei auf Twitter mit den erneuten Sicherheitskontrollen begonnen. Passagiere beschrieben die Situation als "völliges Chaos".

Die Pressestelle des Flughafens meldete später auf Twitter, dass alle Maßnahmen aufgehoben wurden, während die Sicherheitskontrollen hochlaufen. Der Zwischenfall könnte wegen des Passagierstaus noch über Stunden zu Verzögerungen am Flughafen führen.

Alle Maßnahmen wurden aufgehoben, das Cleaning ist erledigt, die Sicherheitskontrollen laufen hoch. Passagiere werden so kontrolliert, wie sie anstehen. Passagiere, die Flüssigkeiten bei Heinemann gekauft haben, dürfen diese mit Kaufbeleg mitnehmen. Die Ankünfte laufen normal. — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) November 5, 2021

Im Sommer 2021 hatte es laut Tagesspiegel erneut Probleme mit der Brandmeldeanlage gegeben, da sie bei hoher Sonneneinstrahlung unter bestimmten Winkeln Alarm schlug.

Mehr zum Thema - Explosion in Göteborg: Mutmaßlich krimineller Hintergrund bringt schwedischen Premier in Bedrängnis