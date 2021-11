Trinkwasser am Flughafen BER ist mit Fäkalbakterien verunreinigt

Wieder einmal gibt es Probleme am BER, dem neuen Flughafen der Hauptstadt. Diesmal ist das Trinkwasser betroffen. Wie die Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilte, wurden bei einer Routinekontrolle am Flughafen coliforme Bakterien festgestellt. Bis auf Weiteres solle das Wasser in allen Sanitäreinrichtungen des Terminals 1 nicht als Trinkwasser verwendet werden. Auch das Regierungsterminal soll betroffen sein. Wie der Betreiber weiter mitteilte, sei die Ursache für die Verunreinigung mit den Fäkal-Bakterien derzeit noch unklar.

Bei einer Routinebeprobung am #BER_T1 wurden Verunreinigungen (coliforme Bakterien) im Trinkwasser gefunden. Die Ursache für die Verunreinigung ist unklar. Aktuell werden alle Leitungen gespült. Gesundheitsamt und Trinkwasseranbieter sind informiert. pic.twitter.com/uJFismDOhR — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) November 2, 2021

Als Sofortmaßnahme werden sämtliche Leitungen im betroffenen Terminal durchgespült. Wie ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärte, werde dies mehrere Tage in Anspruch nehmen. Das Gesundheitsamt und der Trinkwasseranbieter seien informiert. Fluggäste werden demnach mit Durchsagen und Informationsblättern unterrichtet. Coliforme Bakterien kommen sowohl im Darm als auch in der Natur vor und können Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Erbrechen auslösen. Nach Angaben des Betreibers sind neben den Terminals auch die Gebäude der Bundespolizei sowie die ILA-Messehallen betroffen.

(rt/dpa)