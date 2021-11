Klinik in Brandenburg führt 2G-Regel für Besucher ein – Kinder unter 12 Jahren mit Besuchsverbot

Das Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt hat angesichts der steigenden Sieben-Tage-Inzidenz eine 2G-Regel für Besucher eingeführt. Wie die Geschäftsführung am Montag mitteilte, sind ab sofort nur noch gegen Corona geimpfte oder genesene Personen mit einem entsprechenden Nachweis als Besucher zugelassen. Für Kinder unter 12 Jahren gilt ein generelles Besuchsverbot.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums betrug die Zahl der Brandenburger je 100.000 Einwohner, die positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, am Montag 128,3. Am Vortag betrug der Wert 121,8, in der vergangenen Woche betrug der Wert 86,1. In der Uckermark stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche von 36,4 auf 83,7.

(rt/dpa)