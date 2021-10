Transatlantiker Ischinger: US-Atomwaffen müssen in Deutschland bleiben

Wolfgang Ischinger warnt vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen vor einem Abzug der US-Atombomben aus Deutschland. Mit einer Stationierung der Waffen in Polen könnte die NATO nuklear "noch näher an Russland heranrücken" – und eine scharfe Reaktion in Moskau provozieren.