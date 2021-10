Kretschmer: "2G ist jetzt ein zwingendes Muss" – Pandemische Lage ist noch nicht zu Ende

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht die pandemische Lage von nationaler Tragweite noch nicht zu Ende. Gegenüber der dpa sagte er am Mittwoch: "Im Gegenteil – sie gewinnt gerade wieder an Kraft und Gefährlichkeit." Auf Twitter gab er dazu zum Besten:

"Wer Normalität erzwingen will, verhindert sie möglicherweise. In diesen Tagen können wir noch entscheiden, ob Einschränkungen auf die Risikogruppe der Ungeimpften konzentriert werden kann. In einigen Wochen wird es auch diese Option nicht mehr geben."