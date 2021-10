AfD-Kandidat Kaufmann bei Wahl zum Bundestags-Vizepräsidenten durchgefallen

Vor vier Jahren ist die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen. Seitdem arbeiten ihre Abgeordneten in Ausschüssen mit und sprechen im Plenum. Was fehlt: ein Vizepräsidenten-Posten. Auch der neueste AfD-Kandidat ist zunächst gescheitert.