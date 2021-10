Nah an der Realität? Aufkleber mit Berliner Bären betrunken und bekifft auf BVG-Bussen

Die BVG erklärte am Montag, es handle sich wohl um eine Scherzaktion von Unbekannten. Auf ihren Bussen sind derzeit Aufkleber zu finden, die bei genauerem Hinsehen den Berliner Bären mal mit Bierflasche, mal mit Joint oder beim Kopulieren zeigen.

Seit dem Jahr 1280 schmückt der Berliner Bär als Wappentier die Stadt Berlin. Der Bär soll eine Anlehnung an den Eroberer und Begründer der Mark Brandenburg sein – Albrecht I. genannt "der Bär". Alleiniges Wappentier von Groß-Berlin wurde der Bär erst im Jahr 1920.

Heute ist er in jedem Touristenladen zu finden. Auch die BVG-Busse ziert ein Logo mit Bär. In einer Aktion Unbekannter wurde das offizielle Logo der Busse der Berliner Verkehrsbetriebe nun vereinzelt überklebt. Der Bär kopuliert, betrinkt sich und genießt einen Joint. Wer hinter der Aktion steckt, wurde noch nicht herausgefunden. Lediglich steht fest, dass besonders Busse, die vom Betriebsbahnhof Cicerostraße in Wilmersdorf kommen, betroffen sind.

Auf einigen #BVG-Bussen prangt momentan ein ausgefallener #Berlin​er Bär: Mal betrunken mit Bierflasche in der Tatze, mal an einem dicken Joint ziehend. Das ist allerdings keine ausgefallene BVG-Kampagne, es hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt. pic.twitter.com/MMc0FZflKo — rbb|24 (@rbb24) October 25, 2021

Die Berliner Morgenpost zitiert einen Busfahrer:

"Dit ist zwar janz witzich, aber dit sehen die da oben nich so. Der Bengel wird jerade mit Hochdruck jesucht. Den wollense bestimmt rauskanten. Da stand vojestern n Fahrgast vorm Bus und hat sich fast eingepinkelt vor lachen. Der kam rinn und meente zu mir: 'Dit is ne jute Numma, wah!'"

Am Montag distanzierte sich die BVG offiziell von der ungewöhnlichen Darstellung der Bären.

