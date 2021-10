Bluttat in München an 14-jährigem Mädchen: Polizei nimmt 17 Jahre alten Verdächtigen fest

Am Sonntagmorgen wurde ein 14 Jahre altes Mädchen von ihrer Mutter in der Wohnung der Eltern in dem noblen Münchner Stadtteil Bogenhausen tot aufgefunden. Um 7:40 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Die Tat soll sich in der Nacht ereignet haben. Rettungskräfte hatten noch vergeblich versucht, das Mädchen zu reanimieren. Die Leiche soll nun obduziert werden.

Zunächst war die Rede von Stichverletzungen und davon, dass es sich bei dem Täter um den 17 Jahre alten Ex-Freund des Mädchens gehandelt habe. Dies revidierte die Polizei später. Bei dem Verdächtigen handle es sich lediglich um einen Bekannten des Mädchens. Die Polizei macht keine Angaben dazu, warum der 17-Jährige unter Tatverdacht steht.

Ein Sprecher der Polizei erklärte:

"Das Mädchen starb durch Gewalteinwirkung. Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus."

Auch ein mögliches Motiv ist bislang unklar. In dem Stadtteil Bogenhausen im Münchner Osten lief am Sonntagmittag ein größerer Polizeieinsatz. Rund 40 Polizisten waren im Einsatz. Ein Hubschrauber kreiste über dem Tatort.

Vorerst beschränken sich die Ermittlungen nicht nur auf den Jugendlichen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so eine Polizeisprecherin am Montag.

(rt/dpa)