"Hey, du Pauker!" Berliner Jusos wollen, dass Schüler ihre Lehrer duzen dürfen

Die Jusos aus Berlin-Neukölln haben am Montag auf Facebook folgenden Post veröffentlicht:

"Wir wollen, dass Schüler*innen ihre Lehrer*innen duzen können, um künstliche Distanzen abzubauen und eine Lernatmosphäre zu schaffen, in der sich alle wohlfühlen."

Weiter wird der Vorstoß damit begründet, dass in anderen Ländern wie beispielsweise Schweden und Finnland seit Langem in der Schule geduzt werde:

"Duzen kann also in keiner Weise automatisch mit schlechten Leistungen in Verbindung gebracht werden."