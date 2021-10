Schwerer Unfall in Frankfurt am Main: Bus mit 34 Kindern an Bord auf Lastwagen aufgefahren

Ein mit 34 Kindern besetzter Bus ist bei Frankfurt am Main auf einen Lastwagen aufgefahren. 19 Kinder wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt, insgesamt gab es mehr als 20 Verletzte. Der Busfahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Quelle: www.globallookpress.com © Boris Roessler / dpa