Deutsch-russische Beziehungen spielen im Wahlkampf keine Rolle – warum eigentlich?

Wir leben in bewegten Zeiten, und gerade die alten Bündnisse werden im weltpolitischen Geschehen immer wieder aufs Neue in Frage gestellt – nur nicht von den Bundestagsparteien, die sich gerade im Wahlkampf befinden. Dafür sei der Meinungskorridor in Deutschland zu eng, meint ein russischer Experte.