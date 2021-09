Landkreis Heilbronn: Vier Gefangene aus Klinikum geflüchtet – Laut Polizei gefährlich

Nach Angaben der Polizei sind vier Gefangene in der Nacht zum Donnerstag aus dem psychiatrischen Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Landkreis Heilbronn) geflüchtet. Sie gelten als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet.

Laut Angaben der Polizei sind vier Männer aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg – Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg – aus einer geschlossenen Station geflüchtet. Die Männer gelten als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Fahndung läuft. Die Behörde warnt davor, Personen als Anhalter mitzunehmen.

4 Männer sind vergangene Nacht aus einer gesicherten Station des KAW Weinsberg geflohen.Sie gelten als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet. Die Polizei warnt davor Anhalter mitzunehmen und bittet darum auffällige Personen unter 110 zu melden. (*vp) pic.twitter.com/Pn5EaAm5Er — Polizei Heilbronn (@PolizeiHN) September 23, 2021

Weshalb die Männer im Maßregelvollzug waren, wurde nicht mitgeteilt. Unklar ist ebenfalls, wie ihnen die Flucht gelingen konnte. Die Polizei bittet darum, auffällige Personen über den Notruf 110 zu melden. "Soweit wir mehr haben, berichten wir. Das hier ist nur eine erste Warnmeldung", schrieb die Polizei Heilbronn auf Twitter.

Beim Maßregelvollzug geht es um die Unterbringung von psychisch kranken oder suchtkranken Straftätern. Ziel ist es, den Schutz der Bevölkerung und eine Therapie der Patienten zu gewährleisten. Das Klinikum am Weissenhof – Zentrum für Psychiatrie Weinsberg ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg. Es bietet psychiatrische-psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung und Betreuung psychisch kranker Menschen in der Region Heilbronn.

Nachtrag: Die Polizei veröffentlichte inzwischen Lichtbilder der Geflohenen.

Lichtbilder der Geflohenen sind unter folgendem Link abrufbar: https://t.co/ZDII7cbeLw (*vp) — Polizei Heilbronn (@PolizeiHN) September 23, 2021

Nach Angaben der Polizei gelten die vier Männer als gefährlich, "konkrete Hinweise auf eine Bewaffnung" liegten jedoch nicht vor.

