Stimmen zum TV-Triell – Straßenumfrage in Berlin

RT DE war Unterwegs in Berlin. In der Stadt, wo sich am kommenden Sonntag alle Kanzlerkandidaten versammeln, um den Wahlergebnissen entgegenzufiebern. Trotz der drei TV-Trielle sind viele Wähler noch unentschlossen, wo sie Ihr Kreuz setzen sollen. Denn keiner der Kandidaten konnte sie bisher so richtig überzeugen.