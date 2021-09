"Alles eine Frage der Wirtschaftlichkeit" – Dr. Siegfried Fischer über Nord Stream 2

Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist nunmehr fertiggestellt. Die Inbetriebnahme soll bald folgen. Margo Zvereva sprach mit dem Russlandbeauftragten des Bundesforums Mittelstand Dr. Siegfried Fischer darüber, warum das Wirtschaftsprojekt zu einem Politikum geworden ist. Fischer meint, die extremsten Einmischungsversuche habe man hinter sich. Jedoch:

Die Hauptverantwortung für Unsicherheiten in der Vergangenheit sei ansonsten auch nicht Russland anzulasten. Fischer führt aus:

"Was haben wir denn in den letzten Jahren allein an Problemen gehabt mit dem ukrainischen 'Handling'. (…) Gas abgezweigt, Gas nicht durchgeleitet wie versprochen, die eigenen Anlagen nicht gewartet und nicht auf den neuesten Stand gebracht. Ich meine, die waren doch die unsicheren Faktoren in der Gaslieferung für Europa."