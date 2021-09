Einheitsbrei auf Wahlplakaten – Straßenbefragung zum Vertrauen in die Umsetzung der Versprechen

Es sind so viele wie nie zuvor: 6.000 Kandidaten und stolze 47 Parteien treten dieses Jahr bei der Bundestagswahl an. Ein Rekordbrecher seit der deutschen Wiedervereinigung. Sie alle kämpfen um die Stimme der Bürger. Auf der Straße, auf der Bühne, auf Flyern, in den sozialen Medien und auf Wahlplakaten.