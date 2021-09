Münster meldet 72 Corona-Fälle nach 2G-Party – Infektion verläuft milde oder asymptomatisch

Nach einer 2G-Party in Münster am 3. September sind aktuell 72 Corona-Infizierte verzeichnet worden. Insgesamt besuchten rund 380 Gäste die Veranstaltung. Allerdings verläuft die Infektion bei den Betroffenen entweder mild oder asymptomatisch, so die Stadt Münster.