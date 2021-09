Der Scholzomat siegte über das Merkel-Simulacrum und die Talkshow-Löwin

Auch in Russland wurde die neue Folge des Triells beobachtet. Unser Gesprächspartner Alexander Kamkin, Forscher am Zentrum für Deutschland-Studien in Moskau, sagt RT DE, welchen Eindruck er von den Kandidaten hatte und wer seiner Ansicht nach gewonnen hat.